Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть две кыргызских ленты, второй фильм дилогии «Злая» и психологический хоррор с Бенедиктом Камбербэтчем.

1 «Захват» (боевик)

Это история о молодом и талантливом боксере Байсале, который только что стал чемпионом Азии и готовится к Олимпийским играм. У него есть все, но его жизнь меняется в одно мгновение, когда он заступается за девушку на улице против уличных хулиганов.

2 «Эсимде» (драма)

2095 год, Чолпон-Ата. В старый пансионат к пожилой Акак приходит загадочная девушка из Верховного суда. Она требует рассказать о причинах ее давнего противостояния с властями. Акак, согласившись приоткрывает тайну, которая терзает ее долгие годы.

3 «Джекпот» (боевик)

Суперагент Сил и команда охотятся на мексиканский картель по обе стороны границы. Преступники отвечают им взаимностью — палят из всех стволов. Неожиданно в игру вступает третья сторона. Кто-то дерзко грабит склады картеля. За несколько дней исчезают миллионы долларов. Но деньги не исчезают бесследно. Неизвестный открывает в банке счет и начинает раздавать награбленное всем нуждающимся.

4 «Злая: Часть 2» (фэнтези)

Эльфаба теперь известна как Злая Ведьма Запада и находится в изгнании в лесах страны Оз. Она продолжает борьбу за права животных, чьи голоса подавлены, и пытается обнародовать правду о Волшебнике. Волшебница Глинда становится публичным символом добра, живет во дворце Изумрудного города и пользуется преимуществами своей популярности.

5 «Сущность» (ужасы)

Талантливого иллюстратора и его семью начинает преследовать загадочная сущность, питающаяся страхами. Пока сущность окончательно не обрела над ними власть, им предстоит выяснить, что это — плод воображения или проявление сверхъестественного.

6 «Маша и медведи» (фэнтези)

Маше предстоит спасти своего брата, который оказался под чарами лесной нечисти и превратился в козленка. Чтобы разрушить страшное проклятие, девочка объединяет силы с тремя медведями.

7 «Бессмертный: Кровавая дорога домой» (боевик)

1946 год, советско-финская граница. После сражения с немцами бывший финский солдат возвращается в родные края, где во время войны была жестоко убита его семья. Решив разобрать дом и отстроить его заново в другом месте, он складывает материалы в грузовик и собирается в путь. Вскоре он сталкивается с советским командиром, убившим его семью.

8 «Обитель» (ужасы)

Макс устраивается работать смотрителем в дом престарелых. В этой нехитрой, казалось бы, работе он сталкивается с очень странными вещами. По мере того как растут его подозрения, он раскрывает леденящую душу тайну, которая может стоить ему жизни.