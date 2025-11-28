00:25
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 28 ноября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +15 градусов.

У кого намечается той

Нурлан Сарчаев

Родился 28 ноября 1975 года. Первый заместитель председателя Государственной службы исполнения наказаний.

Памятные даты

В Кыргызстане прошли выборы депутатов Жогорку Кенеша седьмого созыва

24.kg
Фото 24.kg. Выборы депутатов ЖК в Бишкеке

В 2021 году в Кыргызстане состоялись выборы в Жогорку Кенеш. Они прошли по смешанной избирательной системе. 54 депутата избирались по спискам партий, а 36 — как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов.

В выборах участвовали 21 партия и почти 300 кандидатов по округам.

Пятипроцентный барьер преодолели шесть политорганизаций:

  • «Ата Журт Кыргызстан» (15 мандатов, из которых 5 получили женщины);
  • «Ишеним» (12 мандатов, из которых 4 закреплены за женщинами);
  • «Ынтымак» (9 мандатов, из которых 3 достались женщинам);
  • «Альянс» (7 мандатов, женщины получили 3);
  • «Бутун Кыргызстан» (6 мандатов, 2 из них отданы женщинам);
  • «Ыйман Нуру» (5 мандатов, 2 получили женщины).

Всемирный день сострадания

Инициатором учреждения этого гуманного праздника выступил индийский поэт, журналист и общественный деятель Притиш Нанди. Главная идея дня — пропаганда образа жизни на основе ахимсы.

Ахимса — это поведение и принцип действий, при которых первое требование — ненанесение вреда и боли любой живой форме, то есть ненасилие в широком его понимании — неубиение, непричинение вреда всему живому (людям, животным, растениям) никогда и никаким образом — ни мыслью, ни словом, ни делом.

Организаторы праздника не просто призывают к уменьшению зла в мире, а говорят, что поведение и действия людей должны быть направлены против самого зла, а не против людей, его творящих (принцип отсутствия ненависти).

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

