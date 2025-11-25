Саммит ОДКБ в Бишкеке. Гражданам советуют заранее выезжать в аэропорт «Манас»

В связи с проведением в Бишкеке саммита Организации Договора о коллективной безопасности подъезды к аэропорту «Манас» могут периодически перекрываться по мере прохождения официальных делегаций. Об этом сообщило ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

По данным пресс-службы, данные меры принимают для обеспечения безопасности участников мероприятия.

В связи с этим пассажирам рекомендуют прибывать в аэропорт заблаговременно — не менее чем за три часа до вылета, чтобы избежать возможных задержек и успеть пройти все необходимые формальности.

Аэропорт «Манас» работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что 25-27 ноября в связи с очередной сессией Совета коллективной безопасности ОДКБ и государственным визитом президента Российской Федерации Владимира Путина на трассах аэропорт «Манас» — Бишкек и Иссык-Ата — Бишкек будут вводить временные ограничения для движения транспорта.