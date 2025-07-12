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Общество

Более 330 миллионов человек страдают от песчаных и пылевых бурь

Более 330 миллионов человек в 150 странах страдают от песчаных и пылевых бурь. Об этом сообщает Служба новостей ООН со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию (ВМО).

По данным экспертов, это приводит к проблемам со здоровьем, в том числе смертельно опасным, и серьезным экономическим потерям.

«Хотя перенос песка и пыли — естественный метеорологический процесс, за последние десятилетия он усилился из-за деградации земель и неэффективного управления водными ресурсами. До 80 процентов пылевых частиц поступают из Северной Африки и Ближнего Востока. Эти частицы могут преодолевать тысячи километров — через границы и океаны. К примеру, пыль, поднятая в Центральной Азии, влияет на качество воздуха в Китае», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что песчаные и пылевые бури стремительно превращаются в одну из самых недооцененных, но при этом самых масштабных глобальных проблем нашего времени.

В период с 2018 по 2022 год более 3,8 миллиарда человек подвергались воздействию пылевых частиц. В наиболее пострадавших регионах воздух содержал пыль до 87 процентов времени.

Эти частицы усугубляют сердечно-сосудистые заболевания и другие проблемы со здоровьем, ежегодно становясь причиной семи миллионов преждевременных смертей, особенно среди уязвимых групп населения.

В экономическом плане бури могут снижать урожайность сельхозкультур до 20 процентов, что приводит к росту нищеты и голода в сельских районах.

ВМО призывает международное сообщество активнее инвестировать в системы раннего предупреждения и мониторинга данных.

Напомним, 2025-2034 годы объявлены Десятилетием ООН по борьбе с песчаными и пыльными бурями.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335936/
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