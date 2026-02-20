Жители «Таштар-Аты» в Бишкеке просят отремонтировать дорогу и пустить транспорт

Жители жилого массива «Кок-Жар» Октябрьского района столицы обратились к городским властям с просьбой отремонтировать дороги и остановить вывоз грунта большегрузами в районе Священной горы «Таштар-Ата», расположенной рядом с военным полигоном.

По словам горожан, живущих недалеко от горы, они уже неоднократно направляли письма в мэрию и акимиат Октябрьского района, но проблема до сих пор не решена.

«Мы находимся рядом с военным полигоном, где расположена Священная гора «Таштар-Ата». Уже несколько раз обращались в мэрию и акимиат с просьбой отремонтировать дорогу и остановить перевозку грунта на большегрузах, но нас никто не слышит», — говорят жители.

По их словам, из-за постоянного движения тяжелой техники дороги пришли в крайне неудовлетворительное состояние.

«Сейчас на наших дорогах огромные ямы, грязь, ужасное состояние покрытия. Не то что ездить на машинах невозможно — пешком людям страшно ходить по грязи и колдобинам, особенно когда на скорости проезжают огромные большегрузы друг за другом», — отмечают они.

Жители также опасаются, что с наступлением сухой погоды ситуация ухудшится из-за пыли.

«Скоро станет сухо и будет пыль. Мы терпим это уже почти год, так как вывоз грунта не прекращается», — добавляют они.

Жители также просят организовать общественный транспорт в их населенный пункт.

«Нам нужен общественный транспорт. Просим выделить хотя бы один автобусный маршрут для наших детей и всех жителей. Мы добиваемся этого уже на протяжении года», — подчеркивают авторы обращения.

Жители «Таштар-Аты» выражают надежду, что их просьба будет услышана и городские службы примут меры для улучшения дорожной инфраструктуры и транспортной доступности района.

