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Общество

Ремонт иссык-кульской кольцевой. Дорожники игнорируют уведомления Минприроды

На южной стороне озера Иссык-Куль полным ходом идет реконструкция трассы — части кольцевой автодороги. Об этом 24.kg сообщили читатели.

Отметим, Службой экологического и технического надзора Минприроды КР подрядным компаниям даны предписания, чтобы участки, где ведутся работы, постоянно поливали водой. «Это делается, чтобы не поднималась пыль, которая негативно влияет на экосистему озера и ледников», — сказали в ведомстве.

Но, проезжая участки дороги между селами Кызыл-Суу и Каджи-Сай, очевидцы сняли на видео густой туман из пыли, которую понимают проезжающие машины. Получается, дорожники игнорируют предписание Минприроды?

Напомним, АБР выделил $109,5 миллиона на реконструкцию участка трассы Барскоон — Каракол. Документ ратифицирован в апреле этого года. $87 миллионов предоставлено в виде кредита на 32 года, $22,5 миллиона — как грант. Общая длина кольцевой — 440 километров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333583/
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