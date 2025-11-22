18:03
Картину Ван Гога продали на аукционе Sotheby’s за $62,7 миллиона

Картина нидерландского художника Винсента Ван Гога под названием «Стопки парижских романов и розы в стакане» продана на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за $62,7 миллиона. Об этом сообщает агентство ANP.

Reuters
Фото Reuters

По его данным, картину приобрела искусствовед Пэтти Вонг. Итоговая сумма, за которую была продана картина, превысила оценочную стоимость на 35 процентов. Перед проведением аукциона эксперты музея Ван Гога в Амстердаме изучили лот и подтвердили его оригинальность.

Ван Гог написал картину в ноябре-декабре 1887 года в Париже, где художник жил с братом Тео. В тот период своего творчества художник находился под сильным влиянием французского искусства.

Ранее картину культового австрийского художника Густава Климта «Портрет Элизабет Ледерер» продали на аукционе в Нью-Йорке за $236,4 миллиона.
