Общество

Кыргызстанка покорила «Мисс Вселенная» впечатляющим образом беркута

На международном конкурсе «Мисс Вселенная» участница от Кыргызстана произвела настоящий фурор, представив национальный костюм в образе золотого беркута.

На сцене Мэри Кувакова предстала в величественном наряде, выполненном в золотых и бронзовых тонах, с огромными крыльями, инкрустированными перьями и декоративными элементами. Образ подчеркивал силу и благородство хищной птицы, которая символизирует свободу, смелость и национальный дух кыргызского народа.

из социальных сетей
Фото из социальных сетей. Кыргызстанка покорила «Мисс Вселенная» впечатляющим образом беркута

Автор костюма Толгонай Абышкаева (бренд Baira) поделилась эмоциями в соцсетях:

«Я все же люблю свою работу, потому что могу творить красоту, которая приносит радость ее обладателю, а также гордость всей стране! Мэри — просто умничка, потому что достойно представила костюм! Образ беркута!»

из социальных сетей
Фото из социальных сетей. Кыргызстанка покорила «Мисс Вселенная» впечатляющим образом беркута

Зрители и пользователи соцсетей активно обсуждают эффектное выступление кыргызстанки: многие отмечают, что это один из самых сильных национальных костюмов, представленных от Кыргызстана на мировой сцене за последние годы.
