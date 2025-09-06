Экс-участницу конкурса «Мисс Европа» осудили за домогательства к пенсионеру

Бывшую участницу «Мисс Европа» Саманту Уильямсон осудили за домогательства к пенсионеру. Об этом сообщает газета The Sun.

По данным издания, инцидент произошел в ресторане элитного отеля, где семейная пара британцев отмечала победу супруги над раком и 40 лет брака. В зал вошла 44-летняя модель, мать двоих детей, и, заметив пожилого мужчину, уселась к нему на колени на глазах у его жены.

Мужчина резко оттолкнул незнакомку, а его жена попросила ее убраться. Тогда оскорбленная экс-модель вылила на женщину свечной воск и напиток. Затем они начали толкаться, обе упали на пол. Саманта Уильямсон стала плеваться и царапать оппонентку.

Бывшая королева красоты признала себя виновной по одному пункту обвинения в сексуальном насилии, но избежала тюремного заключения. Ей назначили показание в виде шести месяцев ограничения свободы с комендантским часом.

Свое поведение модель объяснила тем, что накануне сильно напилась и поссорилась со своим парнем.

В 2003 году Саманта Уильямсон представляла Великобританию на конкурсе «Мисс Европа».