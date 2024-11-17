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Победительницей конкурса «Мисс Вселенная — 2024» стала 21-летняя представительница Дании Виктория Кьер Тейлвиг. Об этом сообщает CNN.

Известно, что девушка является зоозащитницей и занимается танцами.

«Мисс Кыргызстан» Майя Турдалиева в конкурсе национальных костюмов предстала перед зрителями и жюри в костюме снежного барса.

Она сказала, что черпала вдохновение в снежных барсах, которые украшают горный хребет Тянь-Шань.

26-летняя Майя Турдалиева выступила на сцене в полупрозрачном боди серого цвета с пятнами, украшенными Swarovski, которые повторяют рисунок меха больших кошек.

Ранее она писала, что животные являются прекрасными представителями жизнестойкости КР.

Костюм, созданный вручную кыргызстанскими мастерами в стиле животных, также подчеркнул необходимость сохранения дикой природы в родной стране. Майя Турдалиева дополнила образ украшением в виде щита и двух мечей, олицетворяя культурную гордость и готовность защищать свой дом.

«Мисс Вселенная» — ежегодный международный конкурс красоты, который считается одним из самых престижных в мире.

В 2023-м корона «Мисс Вселенная» досталась 23-летней участнице из Никарагуа Шейннис Алондре Паласиос Корнехо. Второе место заняла 27-летняя девушка из Таиланда Антония Порсильд.