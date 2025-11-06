На конкурсе красоты «Мисс Вселенная» в Таиланде произошел скандал. Организатор мероприятия Нават Ицарагрисил назвал участницу из Мексики Фатиму Бош «тупой» и вынудил уйти, сообщает издание MS News.

Фото MS News. Организатор конкурса красоты «Мисс Вселенная» в Таиланде Нават Ицарагрисил назвал участницу из Мексики Фатиму Бош «тупой» и вынудил уйти

По информации журналистов, Нават Ицарагрисил отчитал Фатиму Бош перед всеми за отсутствие на спонсорской фотосессии. Организатор конкурса попросил участницу встать и назвать причину, по которой она пропустила мероприятие. Фатима Бош объяснила, что не могла присутствовать из-за договоренностей со своей национальной организацией, так как любые подобные акции должны быть согласованы. После этого Нават Ицарагрисил назвал девушку «тупой» и потребовал замолчать, а после вызвал охрану.

«Кто не хочет участвовать в конкурсе — вставайте и уходите!» — обратился он к другим участницам.

Фатима Бош вышла из зала в сопровождении нескольких участниц.

После скандала главный офис конкурса «Мисс Вселенная» выпустил официальный пресс-релиз, в котором принес извинения и осудил поведение Навата Ицарагрисила. Сам организатор также извинился перед Фатимой Бош.

Отстранять никого не стали. Судьба «Мисс Мексики» пока неизвестна, но номинально в социальных сетях она уже выиграла.