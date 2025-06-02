На конкурсе «Мисс мира» впервые победила представительница Таиланда

В индийском Хайдарабаде состоялся финал конкурса «Мисс мира». Корону королевы красоты завоевала 21-летняя представительница Таиланда Опала Сучата Чуангсри. Она обошла 107 претенденток и стала первой тайкой, победившей в этом конкурсе за всю его историю, сообщается на сайте оргкомитета.

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Победительница получила корону из рук Мисс мира — 2024 Кристины Пышковой из Чехии. Церемония прошла в выставочном центре HITEX и стала настоящим праздником красоты, интеллекта и социальной ответственности.

Опала Сучата Чуангсри стала первой тайкой, победившей за 72 года конкурса «Мисс мира». Ей 21 год, она занималась волонтерством и держит дома 16 кошек и 5 собак. Студентка факультета международных отношений и модель, также интересуется психологией и антропологией.

Напомним, нашу страну на этом конкурсе представляла «Мисс Кыргызстан — 2025» Айжан Чаначаева.