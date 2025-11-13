20:35
Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть фильм по роману Стивена Кинга, триквел «Иллюзии обмана» и волшебную семейную комедию.

«Иллюзия обмана 3» (триллер)

«Четыре всадника» возвращаются вместе с молодым поколением иллюзионистов, демонстрируя головокружительные трюки, магию и превращения, каких еще не видел мир.

«Оно. Кошмар на Мейпл-стрит» (ужасы)

Злой дух, который обитает в древнем артефакте, заставляет своих жертв похищать детей. Шериф Миллер после вызова от Майки, испугавшегося маленького мальчика, осматривает дом на Мейпл-стрит и обнаруживает в подвале несколько детских тел, однако среди них нет Майки.

«Яга на нашу голову» (фэнтези)

Когда у десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — странная и ворчливая, но невероятно обаятельная, он быстро понимает, что она не такая, как все. Она «няня под прикрытием», а на самом деле Яга — легендарная волшебница, потерявшая свою ступу и спрятавшаяся среди людей. Теперь только Петя сможет помочь ей вернуть магические силы.

«Бегущий человек» (фантастика)

Ближайшее будущее. Отчаявшийся отец Бен Ричардс решает принять участие в жестоком реалити-шоу «Бегущий человек», надеясь выиграть деньги для лечения тяжелобольной дочери. Чтобы победить, участники должны выжить, пока в течение 30 дней на них охотится группа убийц.

«Первая ведьма. Долина дьявола» (ужасы)

1825 год. Бирманка, потерявшая ребенка от рук британцев, становится Черным духом, но монах заточает ее в каменный гроб. 1976-й. Пропадает Йи, сестра Яка. Семья узнает, что ее утащил Черный дух в проклятый лес, и отправляется спасать, ведомая звоном серебряных колокольчиков.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350695/
