Сериалы о мести, родительстве и маньяках. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе (17 — 23 ноября) выходят продолжения культовых сериалов: стартует третий, самый личный, сезон детективного триллера «Метод» с Константином Хабенским и второй сезон медицинской драмы «Акушер». Среди других громких возвращений — третий сезон дорамы «Таксист» о вендетте, а также новые сезоны комедий «Папа в отлете» и «Свой человек внутри». Также на неделе выходит драматическая премьера «Смерть бабника» о непредсказуемом путешествии отца и сына.

1 «Метод», триллер, третий сезон (20 ноября) «Метод», триллер, третий сезон (20 ноября)

Теперь это не просто продолжение детективного триллера — это новая глава в истории Родиона Меглина, где метод Эссена снова столкнется с жестокостью, ложью и системой, которая давно перестала верить в правду. Но на этот раз все личное. Очень личное. Режиссерское кресло третьего сезона «Метода» занял Юрий Быков, который снимал первую часть триллера, ставшего хитом.

2 «Акушер», детектив, второй сезон (17 ноября)

В центре событий оказывается военный хирург Глеб Каверин — циник и романтик в одном лице. После деловой поездки в Африку он отправляется на теплоходе в родной Нижний Новгород. Во время морского путешествия находящейся на борту беременной звезде становится нехорошо. Вместе с девушкой едет Евгений Добровольский, руководитель перинатального центра. Он не может помочь ей, но Каверин перехватывает инициативу и спасает девушку. Как известно, ни одно добро не проходит бесследно.

3 «Смерть бабника», драма, премьера (20 ноября)

После самоубийства жены Либби, сексоголик Банни Манро оказывается с маленьким сыном на руках и весьма смутным представлением о родительстве. Вместе с девятилетним Банни-младшим он отправляется в эпическое и непредсказуемое путешествие по Южной Англии, где им обоим приходится справляться с горем, каждому по-своему.

4 «Таксист», дорама, третий сезон (21 ноября)

В центре событий выпускник военно-морской академии, жизнь которого резко поменялась в один момент после того, как опасный преступник убил его мать. Молодой человек устроился на работу водителем такси. Однако фирма, в которой он работает, отличается от других таксопарков. Водители в этой компании принимают от своих клиентов заказы на осуществление вендетты. Главный герой и сам полон решимости отомстить человеку, который ответственен за смерть его матери.

5 «Папа в отлете», комедия, второй сезон (21 ноября)

Сериал рассказывает историю 24-летней девушки по имени Джемма, ведущей разгульный образ жизни, и ее инфантильного отца Малькольма. Героиня узнает, что после случайной связи забеременела, а ждать помощи ей не от кого. Ее папа совершенно не готов к тому, что скоро станет дедушкой, он переживает болезненный развод и потерю всех накоплений. Однако героям ради экономии денег все же приходится съехаться и начать заботиться друг о друге, день за днем попадая в нелепые ситуации, бытовые разборки и конфликты на пустом месте. Получится ли у двух легкомысленных героев наладить отношения, найти отца для будущего ребенка и воспитать его достойным членом общества?

6 «Свой человек внутри», комедия, второй сезон (20 ноября)

Пенсионер Чарльз обретает новую жизнь, когда откликается на объявление частного детектива и становится «кротом» в секретном расследовании в доме престарелых.

7 «Могучий Найн», мультфильм, премьера (19 ноября)

Группа преступников и неудачников — единственные, кто может предотвратить погружение королевства в хаос, когда арканный артефакт, способный изменять реальность, попадает в чужие руки.

8 «Мир Юрского периода: Теория хаоса», мультфильм, второй сезон (20 ноября)

В центре событий оказываются путешественники-меловики, которые однажды решают объединить усилия, чтобы разгадать важный секрет. Во главе команды молодой палеонтолог по имени Адариус Боумен, который вместе с приятелями отправляется в лагерь живых динозавров, расположенный в штате Калифорния. Внезапно главным героям становится известно о мировом заговоре, который может стать угрозой не только для динозавров и других представителей юрского периода, но и для них самих.

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (10 — 16 ноября), можно посмотреть здесь.