Общество

В роддомах КР отсутствует жизненно необходимый препарат для недоношенных детей

В роддомах Кыргызстана отсутствует самый необходимый препарат для недоношенных новорожденных «Сурфактант-БЛ». Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, вчера, 15 августа, ее сестра родила двойню на 26-й неделе беременности в Ошском городском родительном доме.

«Врачи сказали, что для раскрытия легких в течение двух часов нужно ввести недоношенным детям «Сурфактант-БЛ». В роддоме и по всему городу Ош его нет, поэтому посоветовали найти в Бишкеке. Мы искали в столице, расспрашивали в роддомах, больницах, аптеках, но безуспешно. В итоге пришлось просить родственников в Москве купить и отправить этот препарат. На это ушло много времени, и, надеюсь, лекарство поможет детям», — отметила женщина.

Кыргызстанка возмущается: почему соответствующие структуры Минздрава заблаговременно не обеспечивают родильные дома необходимыми лекарственными средствами? Почему родственники пациентов должны искать их за границей самостоятельно в критической ситуации и в самые короткие сроки? Почему чиновники относятся так халатно к жизни новорожденных детей? 

В пресс-службе ГП «Кыргызфармация», которая занимается поставкой лекарственных средств и медицинских изделий в государственные лечебные учреждения, подвердили 24.kg отсутствие «Сурфактант-БЛ» в Кыргызстане. Подробный комментарий о сложившейся проблеме пообещали предоставить в понедельник.

Директор госпредприятия Талант Султанов недоступен для комментариев.

Напомним, в июне депутат Жогорку Кенеша Айсулуу Мамашова заявляла, что «Кыргызфармация» не справляется с обеспечением лекарств. На заседании парламента она напомнила, что в прошлом году в ноябре Национальный центр онкологии и гематологии подал заявку на закуп 60 препаратов. Но к июню 2025 года центр получил только четыре. В связи с этим нардеп предлагала часть функций госпредприятия передать ФОМС.

Депутат Гуля Кожокулова отмечала, что ГП «Кыргызфармация», департамент лекарственных средств и медицинских изделий и Национальный центр онкологии и гематологии подчиняются Минздраву, и задавалась вопросом, зачем нам министерство, которое не заботится о своих гражданах и требовала уволить министра здравоохранения Эркина Чечейбаева.
