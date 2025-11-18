Судьи в США бьют тревогу: ИИ подделывает доказательства

В США судьи бьют тревогу из-за появления в судебных делах доказательств, созданных с помощью искусственного интеллекта, которые могут подорвать доверие к судебной системе. Об этом сообщает NBC со ссылкой на официальные источники.

В одном из недавних дел суд обнаружил видео, которое якобы показывало свидетеля, но на самом деле оно создано с помощью ИИ. Суд отклонил дело, признав ролик подделкой, несмотря на его реалистичный вид.

Эксперты предупреждают, что по мере развития технологий фальшивые материалы могут появляться все чаще. Судьи обеспокоены, что такие видео и аудиозаписи могут использоваться для получения незаконных судебных решений.

В ответ на угрозу некоторые суды разрабатывают рекомендации по проверке доказательств и требуют от адвокатов уточнять происхождение материалов, которые они предоставляют в суд. Также обсуждаются технические меры, такие как проверка метаданных файлов и использование устройств с цифровыми подписями, подтверждающими подлинность записей.

Эксперты отмечают: «Сейчас любой с устройством и интернетом может за несколько секунд создать убедительное поддельное видео или аудио. Важно не доверять автоматически и проверять каждое доказательство».