Общество

В России снимут комедийный сериал о войне в Украине

Российский онлайн-кинотеатр PREMIER объявил о съемках сериала о новобранцах на фронте. Об этом пишет DW.

Онлайн-кинотеатр PREMIER сообщил о начале съемок сериала под названием «Другая сторона медали», в котором новобранцы на фронте будут показаны в комедийной форме под руководством ветерана по имени Куба.

Режиссер проекта Олег Фомин заявил, что намерен «сохранять правду», а идею фильма, по его словам, он почерпнул во время посещений госпиталей и с благословения раненых солдат.

Сценарий написал Николай Сидоров, участник «СВО». В актерский состав вошли бывшие «курсанты», включая Александра Головина, а также московские артисты, ранее снимавшиеся в военных фильмах, направленных на поднятие морального духа российских военнослужащих.

Премьера сериала запланирована на 2026 год. По предварительным данным, зрителей ожидает сочетание трагедии, пропаганды и комедийных эпизодов повседневной жизни на фронте.
