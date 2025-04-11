В Кадамджае сотрудник почты несколько лет получал пенсию умершего человека

В городе Кадамджае Баткенской области сотрудник почты несколько лет получал пенсию умершего человека. Об этом на заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан» сообщила депутат Камила Талиева.

По поводу случившегося к нардепу обратился сын покойного.

«Мужчина о начислении пенсии узнал случайно и сказал, что его отец умер несколько лет назад. Стороны судились. Но после разбирательств сотрудник почты вернулся на свою работу. Это нонсенс. Руководители районных управлений Соцфонда должны объяснять народу, кому полагается невыплаченная пенсия умершего, ритуальное пособие и когда прекращается начисление», — сказала Камила Талиева.

Председатель Социального фонда Бактияр Алиев ответил, что в случае смерти пенсионера его семье выплачивается пособие на погребение в размере десятикратной базовой части пенсии в течение двух недель после обращения. Ритуальное пособие могут получить супруг или супруга умершего, дети, если их нет, то родители или же родные.