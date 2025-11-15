22:06
Общество

Драка водителей. По подозрению в хулиганстве задержаны 16 человек

После драки вблизи села Константиновка Аламединского района по подозрению в хулиганстве задержаны 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Ранее сообщалось, что между водителями двух компаний, осуществляющими перевозку песчано-гравийной смеси с карьера, произошел конфликт из-за разъезда на проезжей части, в результате чего завязалась потасовка. Один из водителей обратился с травмами в Чуйскую областную больницу.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий все участники инцидента установлены — 44 человека доставлены в ГУВД Чуйской области для проведения следственных действий. Из них 16 человек задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

По факту возбуждено уголовное дело.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351077/
просмотров: 717
