В Бишкеке 16 ноября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +19 градусов.

У кого намечается той

Сооронбай Жээнбеков

Родился 16 ноября 1958 года. Экс-президент Кыргызской Республики.

Эркин Чечейбаев

Родился 16 ноября 1974 года. Министр здравоохранения Кыргызской Республики.

Памятные даты

Подвиг героев-панфиловцев в годы Великой Отечественной войны

Фото из интернета. Мемориал памяти 28 героев-панфиловцев, Московская область

16 ноября 1941 года при обороне Москвы от фашистских захватчиков в бою у разъезда Дубосеково совершили свой бессмертный подвиг 28 бойцов из дивизии генерала Панфилова, уничтожив около двух десятков немецких танков и остановив наступление немцев.

Битва под Москвой стала одним из решающих сражений и важнейшим событием первого года Великой Отечественной войны.

Международный день терпимости

16 ноября 1995 года государства—члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости. В 1996-м Генеральная Ассамблея ООН предложила ежегодно 16 ноября отмечать международный день, посвященный терпимости.

Декларация принципов терпимости провозглашает, что все люди по своей природе различны, но равны в своих достоинствах и правах. Согласно документу, терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности.

На государственном уровне терпимость требует справедливого и беспристрастного законодательства, соблюдения правопорядка и судебно-процессуальных и административных норм. Терпимость также требует предоставления каждому человеку возможностей для экономического и социального развития без какой-либо дискриминации.

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий

Отмечается в третье воскресенье ноября.

По данным ООН, каждый год дорожно-транспортные происшествия уносят 1,25 миллиона человеческих жизней. Еще от 20 до 50 миллионов человек получают различного рода травмы.

Такие аварии являются основной причиной смерти молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет. Половина всех случаев смерти в дорожно-транспортных происшествиях приходится на пешеходов, мотоциклистов и велосипедистов.

По данным ОО «Дорожная безопасность», в Кыргызстане более 2 тысяч детей получают травмы и более 100 детей погибают на дорогах по республике каждый год.

Люди, которые меняли мир

Погиб Герой Советского Союза Дуйшенкул Шопоков

Фото из интернета. Дуйшенкул Шопоков

Родился 19 мая 1915 года в селе Шалта Чуйской области Кыргызстана.

Дуйшенкул Шопоков 16 ноября 1941-го у разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской области в составе группы истребителей танков участвовал в отражении многочисленных атак немецких фашистов. Подвиг 28 героев-панфиловцев вошел в историю. В этом бою Дуйшенкул Шопоков героически погиб.

21 июля 1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР Дуйшенкулу Шопокову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные мужество и героизм.

Именем Дуйшенкула Шопокова названы школы в Таш-Кумыре, Жайылском, Сокулукском и Узгенском районах КР, а также улицы в Бишкеке и Кара-Балте.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.