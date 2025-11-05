Более 100 детей в год погибают на дорогах в Кыргызстане

В Кыргызстане безопасность детей на дорогах по-прежнему остается одной из важных проблем. Об этом 24.kg сообщили в ОО «Дорожная безопасность».
По данным организации, статистика за десятилетие остается практически неизменной: более 2 тысяч детей получают травмы и более 100 детей погибают на дорогах по республике каждый год, в том числе такое случается вблизи школ.
В ОО «Дорожная безопасность» привели в пример школу в селе Буденовка Иссык-Атинского района: 24 апреля 2025 года при переходе дороги вблизи школы сбили ученика 6 класса, в результате чего он получил травмы. Всего, по рассказам очевидцев и учителей, с февраля 2025 года в районе этой школы произошло три ДТП.
По методике IRAP (Международной организации по оценке дорог) провели исследование инфраструктуры школы в Буденовке — образовательная организация получила всего одну звезду, что указывало на низкий уровень безопасности школьной зоны.
Обзор, проведенный совместно с инспектором ГУОБДД, показал следующее:
- нет тротуара;
- мало освещения;
- нет знаков «Осторожно, дети!»;
- на главной (скоростной) трассе (улица Ленина) стерлись линии на пешеходном переходе. При этом 50 процентов учащихся переходят именно через эту опасную дорогу;
- на улице Чапаева искусственные неровности для принудительного снижения скорости установлены не по ГОСТу.
В ходе опроса на вопрос «Чувствуете ли вы себя в безопасности, прогуливаясь возле школы?» почти каждый десятый ученик сообщил, что чувствовал себя небезопасно.
При этом учителя выразили даже большую обеспокоенность безопасностью учащихся на дороге, чем родители, особенно в отношении детей младшего возраста.
При поддержке партнеров ОО «Дорожная безопасность» специалисты разработали рекомендации для повышения безопасности школьников и управления скоростью на указанном участке.
В итоге к 1 сентября 2025 года реализованы следующие инфраструктурные изменения:
- установлен вызовной светофор на улице Ленина;
- нанесена разметка пешеходного перехода на главной трассе;
- на второстепенной улице (Чапаева) нанесена разметка для пешеходов;
- установлены знаки «Осторожно, дети!» и «Пешеходный переход».
После обновлений на перекрестке улице Ленина инфраструктура школы получила 3,5 звезды по методике IRAP.