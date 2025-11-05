Более 100 детей в год погибают на дорогах в Кыргызстане

В Кыргызстане безопасность детей на дорогах по-прежнему остается одной из важных проблем. Об этом 24.kg сообщили в ОО «Дорожная безопасность».

По данным организации, статистика за десятилетие остается практически неизменной: более 2 тысяч детей получают травмы и более 100 детей погибают на дорогах по республике каждый год, в том числе такое случается вблизи школ.

В ОО «Дорожная безопасность» привели в пример школу в селе Буденовка Иссык-Атинского района: 24 апреля 2025 года при переходе дороги вблизи школы сбили ученика 6 класса, в результате чего он получил травмы. Всего, по рассказам очевидцев и учителей, с февраля 2025 года в районе этой школы произошло три ДТП.

По методике IRAP (Международной организации по оценке дорог) провели исследование инфраструктуры школы в Буденовке — образовательная организация получила всего одну звезду, что указывало на низкий уровень безопасности школьной зоны.

Обзор, проведенный совместно с инспектором ГУОБДД, показал следующее:

нет тротуара;

мало освещения;

нет знаков «Осторожно, дети!»;

на главной (скоростной) трассе (улица Ленина) стерлись линии на пешеходном переходе. При этом 50 процентов учащихся переходят именно через эту опасную дорогу;

на улице Чапаева искусственные неровности для принудительного снижения скорости установлены не по ГОСТу.

В ходе опроса на вопрос «Чувствуете ли вы себя в безопасности, прогуливаясь возле школы?» почти каждый десятый ученик сообщил, что чувствовал себя небезопасно.

При этом учителя выразили даже большую обеспокоенность безопасностью учащихся на дороге, чем родители, особенно в отношении детей младшего возраста.

При поддержке партнеров ОО «Дорожная безопасность» специалисты разработали рекомендации для повышения безопасности школьников и управления скоростью на указанном участке.

В итоге к 1 сентября 2025 года реализованы следующие инфраструктурные изменения:

установлен вызовной светофор на улице Ленина;

нанесена разметка пешеходного перехода на главной трассе;

на второстепенной улице (Чапаева) нанесена разметка для пешеходов;

установлены знаки «Осторожно, дети!» и «Пешеходный переход».

После обновлений на перекрестке улице Ленина инфраструктура школы получила 3,5 звезды по методике IRAP.

Пока неизвестно, как эти изменения повлияли на ситуацию с дорожно-транспортными происшествиями.