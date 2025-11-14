Чон-Алайский район полностью хотят перевести в органический режим

В Чон-Алайском районе прошел специальный семинар по переходу территории в статус полностью органического региона. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Напомним, Чон-Алай официально объявлен органической зоной еще в 2020 году. Теперь власти и специалисты усиливают работу по расширению органического производства, отказу от химических средств и внедрению системы сертификации.

На мероприятии фермеры и аграрные специалисты получили подробную информацию о требованиях органического земледелия, использовании биопрепаратов, природных методах борьбы с вредителями и порядке получения органических сертификатов.

Ведомство отмечает, что цель семинара — превратить Чон-Алай в образцовый регион экологически чистого сельхозпроизводства и повысить компетенции местных фермеров.