Генпрокуратура Кыргызстана разъяснила нормы законопроекта об изъятии имущества

Генеральная прокуратура Кыргызстана выступила с официальным разъяснением в связи с некорректными трактовками в соцсетях проекта закона о внесении изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Гражданский кодексы.

Как подчеркнули в ведомстве, изъятие имущества в стране возможно только по решению суда, и этот принцип напрямую закреплен в Конституции.

Там отметили, что предлагаемые поправки направлены на совершенствование правовых механизмов обращения в собственность государства имущества, полученного незаконным путем. Речь идет также о случаях, когда обвиняемые скрываются и находятся в розыске, однако решение об обращении имущества в доход государства может быть принято только судом и только после полноценного судебного разбирательства.

«Поправки направлены на усиление правовой базы и не предусматривают изъятие имущества без судебного акта», — уточнили в главном надзорном органе.

Генеральная прокуратура призвала граждан ориентироваться на официальные источники и не доверять искаженным публикациям в интернете.