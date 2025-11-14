01:06
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 14 ноября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +16 градусов.

Отключение света, газа и воды

  • 11-14 ноября — район, ограниченный проспектом Чингиза Айтматова, улицами Льва Толстого, Матыева, Бакаева, Гагарина.

Памятные даты

Всемирный день борьбы с диабетом

Введен в 1991 году в ответ на угрозу роста заболевания диабетом во всем мире.

С 2007-го Всемирный день борьбы с диабетом проводится под эгидой ООН. Сегодня это крупнейшая в мире кампания по информированию о заболевании, охватывающая более миллиарда человек.

14 ноября выбрано, чтобы увековечить заслуги канадского врача и физиолога Фредерика Бантинга, родившегося в этот день в 1891 году. Он с врачом Чарльзом Бестом сыграл решающую роль в открытии в 1922-м инсулина.

14 ноября также отмечается День эндокринолога.

Международный день логопеда

Впервые вопросы коррекции речевых нарушений описаны в работах по сурдопедагогике ХVII века (в то время понятие глухонемоты еще мало отличали от слухонемоты и других дефектов речи у слышащих).

Со второй половины ХIХ века изучение недостатков речи при нормальном слухе приобрело самостоятельное, но по преимуществу медицинское направление.

Люди, которые меняли мир

Родился ученый Михаил Лущихин

Родился 14 ноября 1905 года в Рузе Московской области.

Академик АН Киргизской ССР, заслуженный деятель науки, заслуженный зоотехник Киргизии, автор новой ценной породы «горная киргизская тонкорунная овца».

Результаты научных исследований опубликованы в более 170 научных трудах, в том числе в 5 монографиях.

В 2001-м академик Михаил Лущихин, основатель научной школы овцеводства, посмертно удостоен золотой медали Кыргызской Республики «За выдающиеся достижения в науке XX века».

Его именем названа улица в Бишкеке.

Умер 5 мая 1978 года.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg.
