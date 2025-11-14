В Бишкеке 14 ноября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +16 градусов.

Отключение света, газа и воды

11-14 ноября — район, ограниченный проспектом Чингиза Айтматова, улицами Льва Толстого, Матыева, Бакаева, Гагарина.

Памятные даты

Всемирный день борьбы с диабетом

Введен в 1991 году в ответ на угрозу роста заболевания диабетом во всем мире.

С 2007-го Всемирный день борьбы с диабетом проводится под эгидой ООН. Сегодня это крупнейшая в мире кампания по информированию о заболевании, охватывающая более миллиарда человек.

14 ноября выбрано, чтобы увековечить заслуги канадского врача и физиолога Фредерика Бантинга, родившегося в этот день в 1891 году. Он с врачом Чарльзом Бестом сыграл решающую роль в открытии в 1922-м инсулина.

14 ноября также отмечается День эндокринолога.

Международный день логопеда

Впервые вопросы коррекции речевых нарушений описаны в работах по сурдопедагогике ХVII века (в то время понятие глухонемоты еще мало отличали от слухонемоты и других дефектов речи у слышащих).

Со второй половины ХIХ века изучение недостатков речи при нормальном слухе приобрело самостоятельное, но по преимуществу медицинское направление.

Люди, которые меняли мир

Родился ученый Михаил Лущихин

Фото slovo.kg. Михаил Лущихин

Родился 14 ноября 1905 года в Рузе Московской области.

Академик АН Киргизской ССР, заслуженный деятель науки, заслуженный зоотехник Киргизии, автор новой ценной породы «горная киргизская тонкорунная овца».

Результаты научных исследований опубликованы в более 170 научных трудах, в том числе в 5 монографиях.

В 2001-м академик Михаил Лущихин, основатель научной школы овцеводства, посмертно удостоен золотой медали Кыргызской Республики «За выдающиеся достижения в науке XX века».

Его именем названа улица в Бишкеке.

Умер 5 мая 1978 года.

