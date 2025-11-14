В Бишкеке 14 ноября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +16 градусов.
Отключение света, газа и воды
- 11-14 ноября — район, ограниченный проспектом Чингиза Айтматова, улицами Льва Толстого, Матыева, Бакаева, Гагарина.
Памятные даты
Всемирный день борьбы с диабетом
Введен в 1991 году в ответ на угрозу роста заболевания диабетом во всем мире.
С 2007-го Всемирный день борьбы с диабетом проводится под эгидой ООН. Сегодня это крупнейшая в мире кампания по информированию о заболевании, охватывающая более миллиарда человек.
14 ноября выбрано, чтобы увековечить заслуги канадского врача и физиолога Фредерика Бантинга, родившегося в этот день в 1891 году. Он с врачом Чарльзом Бестом сыграл решающую роль в открытии в 1922-м инсулина.
14 ноября также отмечается День эндокринолога.
Международный день логопеда
Впервые вопросы коррекции речевых нарушений описаны в работах по сурдопедагогике ХVII века (в то время понятие глухонемоты еще мало отличали от слухонемоты и других дефектов речи у слышащих).
Со второй половины ХIХ века изучение недостатков речи при нормальном слухе приобрело самостоятельное, но по преимуществу медицинское направление.
Люди, которые меняли мир
Родился ученый Михаил Лущихин
Родился 14 ноября 1905 года в Рузе Московской области.
Академик АН Киргизской ССР, заслуженный деятель науки, заслуженный зоотехник Киргизии, автор новой ценной породы «горная киргизская тонкорунная овца».
Результаты научных исследований опубликованы в более 170 научных трудах, в том числе в 5 монографиях.
В 2001-м академик Михаил Лущихин, основатель научной школы овцеводства, посмертно удостоен золотой медали Кыргызской Республики «За выдающиеся достижения в науке XX века».
Его именем названа улица в Бишкеке.
Умер 5 мая 1978 года.
Куда сходить
