С 9 по 20 ноября в Бишкеке и Оше проходит международная волонтерская программа «Миссия Добро», направленная на поддержку специалистов, работающих с детьми с расстройствами аутистического спектра (РАС), детским церебральным параличом и синдромом Дауна.

По данным пресс-центра Минздрава, в Кыргызстан прибыли четыре профильных специалиста из России — детский психиатр, клинический психолог, поведенческий аналитик и дефектолог.

В рамках миссии они проводят тренинги для врачей и педагогов, работают в реабилитационных центрах, участвуют в круглых столах и оказывают методическую и практическую поддержку. Обучение проходят специалисты Национального центра охраны материнства и детства, Центра реабилитации детей и поддержки семьи, реабилитационного центра для лиц с инвалидностью «Аяр» и Ошского центра реабилитации детей и семьи.

Миссия завершится 19 ноября итоговым круглым столом на базе Центра развития здравоохранения и медицинских технологий Минздрава.

«Миссия Добро» действует с 2021 года и направлена на развитие международного гуманитарного сотрудничества и обмен профессиональными практиками. За это время волонтеры программы помогли более чем 10 тысячам специалистам и семьям в более чем 20 странах.

Для Кыргызстана это уже седьмой визит миссии. В августе 2025 года волонтеры программы работали в медицинских учреждениях Бишкека, в том числе проводили операции.