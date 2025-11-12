15:13
USD 87.45
EUR 101.04
RUB 1.08
Общество

«Миссия Добро» снова в Кыргызстане — обучают врачей

С 9 по 20 ноября в Бишкеке и Оше проходит международная волонтерская программа «Миссия Добро», направленная на поддержку специалистов, работающих с детьми с расстройствами аутистического спектра (РАС), детским церебральным параличом и синдромом Дауна.

По данным пресс-центра Минздрава, в Кыргызстан прибыли четыре профильных специалиста из России — детский психиатр, клинический психолог, поведенческий аналитик и дефектолог.

В рамках миссии они проводят тренинги для врачей и педагогов, работают в реабилитационных центрах, участвуют в круглых столах и оказывают методическую и практическую поддержку. Обучение проходят специалисты Национального центра охраны материнства и детства, Центра реабилитации детей и поддержки семьи, реабилитационного центра для лиц с инвалидностью «Аяр» и Ошского центра реабилитации детей и семьи.

Читайте по теме
«Миссия Добро»: в Бишкеке проведено 16 операций совместно с российскими врачами

Миссия завершится 19 ноября итоговым круглым столом на базе Центра развития здравоохранения и медицинских технологий Минздрава.

«Миссия Добро» действует с 2021 года и направлена на развитие международного гуманитарного сотрудничества и обмен профессиональными практиками. За это время волонтеры программы помогли более чем 10 тысячам специалистам и семьям в более чем 20 странах.

Для Кыргызстана это уже седьмой визит миссии. В августе 2025 года волонтеры программы работали в медицинских учреждениях Бишкека, в том числе проводили операции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350589/
просмотров: 245
Версия для печати
Материалы по теме
РФ передает Кыргызстану 651 тысячу учебников по русскому языку
Архитектура с душой: Амир Идиатулин о том, как города становятся живыми
Адылбек Касымалиев: Кыргызско-российские отношения укрепляются поступательно
Против компаний детского блогера России Влада А4 подали иски на 386 тысяч рублей
Российские генетики заявляют, что миграция меняет популяционный состав Москвы
МИД перенаправил вопрос о возможном запрете въезда депутатам в РФ в Погранслужбу
Врачи из Национального госпиталя обучаются эндоскопической хирургии в Китае
Вернувшимся из-за границы россиянам хотят на сутки блокировать сим-карты
В России начали блокировать Telegram и WhatsApp
Адылбек Касымалиев вручил режиссеру Никите Михалкову орден «Достук»
Популярные новости
В&nbsp;2026 году Орозо айт может совпасть с&nbsp;праздником Нооруз В 2026 году Орозо айт может совпасть с праздником Нооруз
В&nbsp;городе&nbsp;Ош пройдет Кубок мира по&nbsp;спортивному туризму на&nbsp;горных дистанциях В городе Ош пройдет Кубок мира по спортивному туризму на горных дистанциях
Абдыкадыр Орозбеков. Батрак, правивший страной 12&nbsp;лет Абдыкадыр Орозбеков. Батрак, правивший страной 12 лет
Ишеналы Арабаев. Молдоке, отдавший жизнь за&nbsp;просвещение Ишеналы Арабаев. Молдоке, отдавший жизнь за просвещение
Бизнес
iPhone 17&nbsp;уже в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; есть рассрочка с&nbsp;бесплатной доставкой iPhone 17 уже в O!Store — есть рассрочка с бесплатной доставкой
Акция: тур в&nbsp;Фукуок или iPhone 17&nbsp;Air за&nbsp;международные переводы Visa через BakAi Акция: тур в Фукуок или iPhone 17 Air за международные переводы Visa через BakAi
Royal Central Park Sales Academy&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;формированию команды профессионалов Royal Central Park Sales Academy — путь к формированию команды профессионалов
MEGA дарит безлимитный интернет к&nbsp;маркетплейсам MEGA дарит безлимитный интернет к маркетплейсам
12 ноября, среда
15:11
В Караколе мужчина подозревается в серийном мошенничестве. Он обманул 10 человек В Караколе мужчина подозревается в серийном мошенничест...
14:52
iPhone 17 уже в O!Store — есть рассрочка с бесплатной доставкой
14:42
В Манасе девушка во время поцелуя откусила парню язык и часть губы
14:34
Садыр Жапаров выразил соболезнования Турции в связи с крушением самолета
14:31
В «Яндекс Go» появился тариф с электромобилями