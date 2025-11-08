Самураи на выживание, ИИ и ведьмы: обзор премьер сериалов следующей недели

На следующей неделе (10 — 16 ноября) зрителей ждет много новинок и продолжений сериалов. На экраны выходят триллер о тайнах соседей («Зверь во мне») и исторический боевик про битву самураев. Среди главных сериальных премьер недели — мистическая комедия «Химкинские ведьмы», криминальная драма «Обнальщик» и комедия о сотрудничестве милиционера и ИИ («Нейровася»). Также возвращаются вторые сезоны хитов «Пингвины моей мамы» и «Палм-Рояль».
Сюжет рассказывает о писательнице Эгги Уиггс, завершившей карьеру после гибели сына. Когда напротив нее поселяется влиятельный бизнесмен, которого подозревали в причастности к пропаже его жены, Эгги решает наблюдать за ним. Чем дальше заходит ее расследование, тем больше жутких подробностей она узнает.
В 1878 году 292 самурая собираются для смертельной схватки, соблазненные призом в 100 миллиардов иен. Каждому выдают деревянные жетоны, а победителем станет тот, кто в одиночку доберется до Токио. Сюдзиро Сага решается участвовать, чтобы спасти свою больную семью, и впереди его ждет жестокая игра на выживание.
2013 год. Леша с самого детства мечтал о большом будущем в IT. И кажется, что до него — один шаг. Леша вот-вот отправится на стажировку в Китай, чтобы развивать свое приложение для торговли криптовалютой. Пока же семья вынуждена срочно переехать в крошечный город на Дальнем Востоке, где отец Леши, Михаил, надеется наладить новый бизнес. Все рушится, когда становится известно, что у Михаила огромные долги, а за семьей охотятся бандиты. Находясь в полном отчаянии, Михаил узнает о новаторской технологии, придуманной его сыном. Он решает войти в бизнес и моментально поднимает ставки. Вместе отец и сын начинают обналичивать миллионы для самых опасных игроков региона. Угроза тюремного срока, убийства, предательства — теперь это их новая реальность.
История трех аферисток, которые успешно выдают себя за медиумов, пока не получают реальный магический дар от уличной ведуньи. Теперь Марина может слышать мысли, Света видеть будущее, а Оля — мертвых. Новые способности превращают жизни девушек в ад, поэтому подруги решают найти того, кто заберет себе эти «подарки». В поисках идеального кандидата девушки встречают не только колдуна-искусителя, но и вторых половинок.
Это современная история о поисках удачи в мире нефтяных вышек. Во втором сезоне внимание сосредоточено на Томми Норрисе, нефтяном «решальщике» из Западного Техаса, и его новой партнерше Кэми Миллер. Она возглавляет компанию M-Tex Oil, оставшуюся после смерти ее мужа, и теперь вместе с Томми сталкивается с новыми вызовами и интригами.
Сериал о начинающем стендап-комике Гоше. Парню 15 лет, и он единственный родной ребенок в большой семье. Он чувствует себя лишним, так как его родители постоянно усыновляют детдомовцев, не оставляя любви и времени на биологического сына. Кроме того, Гоша безответно влюблен и постоянно встревает в драки с одноклассниками. Единственное спасение для юноши — это его хобби. Все свои беды он иронично излагает в стендап-номерах.
История рассказывает о Васе, брутальном русском менте, который живет по своим понятиями и не признает технологии. Однако судьба сводит его с искусственным интеллектом svt 1.9, или просто Светой. Вася пытается избавиться от навязанного «напарника», но со временем понимает, что Света не только помогает ему раскрывать преступления, но и дает шанс разобраться в собственной жизни.
Это история о том, как истинная американка Максин Симмонс пытается добиться расположения представителей высшего общества Палм-Бич. Героиня делает все, чтобы пересечь эту непроницаемую границу между «сильными мира сего» и неимущими, и вскоре понимает, что для этого ей придется пойти на некоторые жертвы. Заслужить «место под солнцем» оказывается нелегко, но Максин Симмонс не из тех, кто отступает при малейшей трудности.
Анимационный сериал о семейке супергероев. В центре событий оказывается Дэмиан Уэйн — наследник знаменитого Брюса Уэйна, который, несмотря на свой малый возраст, уже рвется в бой с преступностью. Дэмиан учится в обычной школе, где никто не верит, что он живет под одной крышей с самым настоящим Бэтменом и его дворецким Альфредом. Раздосадованный мальчик решает создать собственный бэт-костюм и взять на себя роль Маленького Бэтмена — самого юного борца за справедливость.
