Специалисты испытательной лаборатории Республиканского центра сертификации в строительстве при Минстрое провели отбор кернов асфальтобетона на ряде улиц Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото Минстроя. На улицах Бишкека проверяют качество асфальтобетона

По ее данным, проверку качества асфальтобетона провели в жилом массиве «Алтын-Ордо», на улицах Мыскал, Безымянной, Илим, Республиканской и на бульваре Эркиндик.

В рамках выездных работ сотрудники передвижной лаборатории отобрали образцы уложенного асфальтобетона для испытаний по физико-механическим показателям.

Отмечается, что по итогам лабораторных исследований будет составлен протокол, который позволит оценить, соответствует ли качество материалов установленным стандартам и требованиям.