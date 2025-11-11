Три четверти беженцев попадают в страны, беззащитные перед изменением климата

Мир стремительно погружается в новый цикл нестабильности, где вооруженные конфликты пересекаются с усиливающимися климатическими катастрофами. Об этом говорится в докладе Управления ООН по делам беженцев (УВКБ).

Авторы предупреждают: климатические потрясения не просто разрушают привычный уклад жизни — они лишают людей возможности восстановить свою жизнь после конфликтов и вызывают новые волны перемещений.

К середине 2025 года число людей, бежавших от войн, насилия и преследований, достигло 117 миллионов. При этом три четверти из них оказались в странах, наиболее беззащитных перед климатическими угрозами.

По данным УВКБ, за последнее десятилетие из-за природных катастроф около 250 миллионов человек стали переселенцами внутри своих стран.

Наводнения в Южном Судане и Бразилии, рекордные температуры в Кении и Пакистане, острый дефицит воды в Чаде и Эфиопии — экстремальные явления становятся последней чертой для сообществ, которые и так живут в состоянии хронической нестабильности.

Несмотря на тревожные тенденции, в УВКБ подчеркивают: решения существуют. И переселенцы, и принимающие их сообщества должны быть частью национальных климатических стратегий и планов. На фоне стартовавшей в бразильском Белене Конференции ООН по климату (КС-30) УВКБ призывает правительства, финансовые институты и международные организации принять конкретные долгосрочные меры: интегрировать беженцев в климатическое планирование, инвестировать в адаптацию и гарантировать, что средства из климатических фондов поступят в самые уязвимые сообщества.