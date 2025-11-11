09:33
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Общество

Три четверти беженцев попадают в страны, беззащитные перед изменением климата

Мир стремительно погружается в новый цикл нестабильности, где вооруженные конфликты пересекаются с усиливающимися климатическими катастрофами. Об этом говорится в докладе Управления ООН по делам беженцев (УВКБ).

Авторы предупреждают: климатические потрясения не просто разрушают привычный уклад жизни — они лишают людей возможности восстановить свою жизнь после конфликтов и вызывают новые волны перемещений.

К середине 2025 года число людей, бежавших от войн, насилия и преследований, достигло 117 миллионов. При этом три четверти из них оказались в странах, наиболее беззащитных перед климатическими угрозами.

По данным УВКБ, за последнее десятилетие из-за природных катастроф около 250 миллионов человек стали переселенцами внутри своих стран.

Наводнения в Южном Судане и Бразилии, рекордные температуры в Кении и Пакистане, острый дефицит воды в Чаде и Эфиопии — экстремальные явления становятся последней чертой для сообществ, которые и так живут в состоянии хронической нестабильности.

Несмотря на тревожные тенденции, в УВКБ подчеркивают: решения существуют. И переселенцы, и принимающие их сообщества должны быть частью национальных климатических стратегий и планов. На фоне стартовавшей в бразильском Белене Конференции ООН по климату (КС-30) УВКБ призывает правительства, финансовые институты и международные организации принять конкретные долгосрочные меры: интегрировать беженцев в климатическое планирование, инвестировать в адаптацию и гарантировать, что средства из климатических фондов поступят в самые уязвимые сообщества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350389/
просмотров: 119
Версия для печати
Материалы по теме
2025-й станет вторым самым теплым годом за всю историю наблюдений — ВМО
Ежегодно в мире исчезает около 10,9 миллиона гектаров леса
В Кыргызстане создают систему управления гражданским огнестрельным оружием
ООН: 85 процентов убийств журналистов в мире остаются нераскрытыми
В ООН отреагировали на заявления Трампа начать в США испытания ядерного оружия
С 1990-х годов смертность от жары выросла на 23 процента — новый доклад ВОЗ
Более 10 тонн экопродуктов закупят для климатического саммита в Бразилии
80-летие ООН. 80 комузистов сыграли на сцене в честь юбилея
Во всех школах Кыргызстана отмечают 80-летие Организации Объединенных Наций
В Бишкеке отметят 80-летие Организации Объединенных Наций
Популярные новости
Список стран, представляющих высокий риск для Кыргызстана, обновили Список стран, представляющих высокий риск для Кыргызстана, обновили
Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и&nbsp;приговоривший автора Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и приговоривший автора
В&nbsp;городе&nbsp;Ош пройдет Кубок мира по&nbsp;спортивному туризму на&nbsp;горных дистанциях В городе Ош пройдет Кубок мира по спортивному туризму на горных дистанциях
В&nbsp;2026 году Орозо айт может совпасть с&nbsp;праздником Нооруз В 2026 году Орозо айт может совпасть с праздником Нооруз
Бизнес
&laquo;Элкарт+&raquo;&nbsp;&mdash; с&nbsp;плюсами каждый день «Элкарт+» — с плюсами каждый день
Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по&nbsp;инициативе мэрии Бишкека Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по инициативе мэрии Бишкека
Совершайте покупки с&nbsp;KICB и&nbsp;выигрывайте МИЛЛИОН Совершайте покупки с KICB и выигрывайте МИЛЛИОН
Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в&nbsp;эпоху глобальной неопределенности Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в эпоху глобальной неопределенности
11 ноября, вторник
09:32
Государство готовит Тамчи: как на Иссык-Куле создают новую инвестиционную зону Государство готовит Тамчи: как на Иссык-Куле создают но...
09:15
Игры исламской солидарности. Боксер Нурадин Рустамбек уулу выиграл серебро
09:13
Три четверти беженцев попадают в страны, беззащитные перед изменением климата
09:00
Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 11 ноября
08:55
Найти подрядчика для ремонта автодороги Ош — Кара-Суу поручил кабмину президент