В Ошской области начали работу пункты продажи угля по сниженной социальной цене. Об этом сообщили в региональном полпредстве президента.

По его данным, твердое топливо реализуют совместно с ОАО «Кыргызкомур» для обеспечения населения доступным углем в зимний период. Стоимость составляет 6 сомов за килограмм, или 6 тысяч за тонну. В Кара-Кульджинском районе цена — 6 тысяч 200 сомов за тонну.

Адреса пунктов продажи: Узгенский район: Куршаб айыл окмоту, улицы Бекмурзаева и Мадаминова;

село Прогресс; Ноокатский район: село Гулистан;

село Кок-Жар; Кара-Суйский район: село Кызыл-Шарк;

село Кум-Арык;

село Ташлак; Кара-Кульджинский район: село Сай; Араванский район: айыльный аймак С.Юсупова.

В полпредстве отметили: если уголь по данным адресам продают по цене, выше установленной, жители могут обратиться в айыльные аймаки или районные администрации с жалобой.