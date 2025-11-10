В Ошской области начали работу пункты продажи угля по сниженной социальной цене. Об этом сообщили в региональном полпредстве президента.
По его данным, твердое топливо реализуют совместно с ОАО «Кыргызкомур» для обеспечения населения доступным углем в зимний период. Стоимость составляет 6 сомов за килограмм, или 6 тысяч за тонну. В Кара-Кульджинском районе цена — 6 тысяч 200 сомов за тонну.
Адреса пунктов продажи:
Узгенский район:
- Куршаб айыл окмоту, улицы Бекмурзаева и Мадаминова;
- село Прогресс;
Ноокатский район:
- село Гулистан;
- село Кок-Жар;
Кара-Суйский район:
- село Кызыл-Шарк;
- село Кум-Арык;
- село Ташлак;
Кара-Кульджинский район:
- село Сай;
Араванский район:
- айыльный аймак С.Юсупова.
В полпредстве отметили: если уголь по данным адресам продают по цене, выше установленной, жители могут обратиться в айыльные аймаки или районные администрации с жалобой.