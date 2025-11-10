13:25
Общество

В Ошской области открыли пункты продажи угля по соццене — 6 сомов за килограмм

В Ошской области начали работу пункты продажи угля по сниженной социальной цене. Об этом сообщили в региональном полпредстве президента.

По его данным, твердое топливо реализуют совместно с ОАО «Кыргызкомур» для обеспечения населения доступным углем в зимний период. Стоимость составляет 6 сомов за килограмм, или 6 тысяч за тонну. В Кара-Кульджинском районе цена — 6 тысяч 200 сомов за тонну.

Адреса пунктов продажи:

Узгенский район:

  • Куршаб айыл окмоту, улицы Бекмурзаева и Мадаминова;
  • село Прогресс;

Ноокатский район:

  • село Гулистан;
  • село Кок-Жар;

Кара-Суйский район:

  • село Кызыл-Шарк;
  • село Кум-Арык;
  • село Ташлак;

Кара-Кульджинский район:

  • село Сай;

Араванский район:

  • айыльный аймак С.Юсупова. 

В полпредстве отметили: если уголь по данным адресам продают по цене, выше установленной, жители могут обратиться в айыльные аймаки или районные администрации с жалобой. 
