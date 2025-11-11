В Бишкеке 11 ноября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +12 градусов.

Отключение света, газа и воды

13.00-17.00 — отрезки проспекта Манаса, улиц Севастопольской, Гагарина, Руставели, 3-я линия, 2-я линия, Фурманова.

С 9.00 до 20.00 отключат холодную воду на:

улицах Достоевского, Анкара, Ауэзова и по линии железной дороги;

в жилмассивах «Алтын-Ордо», «Кара-Жыгач», «Полицейский городок».

С 8.00 до 19.00 отключат отопление и горячую воду:

в микрорайоне «Учкун», дома № 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 33, 24а, 24б;

на улице Казан Булак, дом № 10;

на улице Уч Тулга, дом № 15.

С 11 по 14 ноября приостановят подачу природного газа:

на проспекте Чингиза Айтматова, улицах Льва Толстого, Матыева, Бакаева, Гагарина.

Памятные даты

Международный день энергосбережения

Решение об учреждении этого праздника принято в апреле 2008 года на проходившем в Казахстане международном совещании координаторов международной экологической сети «Школьный проект по использованию ресурсов и энергии» (SPARE). Этот праздник получил статус международного, поскольку принять участие в проекте пожелали около 20 стран.

Его основная цель — привлечь внимание властей и общественности к рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии.

Проблема энергосбережения намного глубже, чем может показаться на первый взгляд. Экономия энергии позволит снизить загрязнение окружающей среды.

Всемирный день шопинга

Все началось в 2009 году, когда интернет-площадка Alibaba Group из Китая осуществила маркетинговый ход под названием «Всемирный день шопинга», проведя на своих ресурсах распродажу, где скидки в 50 процентов были нормой.

День шопинга, по своей сути, — это день больших скидок, предоставляемых на самые разнообразные товары владельцами крупнейших интернет-площадок. Сегодня его противопоставляют известной «черной пятнице», когда покупателям предоставляется редкая возможность приобрести товар со значительными скидками, хотя, по сути, это то же самое.

