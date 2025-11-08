Знаменитый золотой унитаз «Америка» выставили на торги со стартом $10 миллионов

Золотой унитаз «Америка» выставил на торги аукционного дома Sotheby’s миллиардер Стивен Коэн. Стартовая цена составляет $10 миллионов, сообщает The New York Times.

Унитаз из 18-каратного золота создал итальянский художник-концептуалист Маурицио Каттелан. Он сделал два таких унитаза со смывными механизмами. Однако в 2019 году один из них украли из экспозиции художника во дворце Бленейм в английском графстве Оксфордшир.

Работа современного итальянского художника Маурицио Каттелана — функционирующий унитаз, сделанный из 100 килограммов золота. Автор дал ему название «Америка».

Арт-объект выставлен в новом офисе аукционного дома Sotheby’s в Нью-Йорке.

Среди других произведений Маурицио Каттелана — Novecento («Девятьсот» — лошадь, подвешенная к потолку в итальянском замке Риволи) и Comedian («Комик» — банан, прикрепленный к стене клейкой лентой).