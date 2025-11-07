В Кыргызстане повышают требования к капиталу страховых компаний

Кабмин утвердил новые нормативы для обеспечения финансовой устойчивости страховых и перестраховочных организаций.

Согласно документу, максимальный размер ответственности по отдельным страховым рискам не должен превышать 20 процентов собственных средств страховщика.

Кроме того, повышены минимальные требования к уставному капиталу:

для страховых и перестраховочных компаний — не менее 150 миллионов сомов;

для организаций, работающих только в перестраховании, — 300 миллионов;

для фирм, действующих в свободных экономических зонах и занимающихся перестрахованием, — не менее 100 миллионов;

для страховых брокеров — не менее 1 миллиона.

Уставный капитал должен формироваться исключительно в национальной валюте и храниться в коммерческих банках Кыргызстана.

Документ вступает в силу через 10 дней.