В Кыргызстане повышают требования к капиталу страховых компаний

Кабмин утвердил новые нормативы для обеспечения финансовой устойчивости страховых и перестраховочных организаций.

Согласно документу, максимальный размер ответственности по отдельным страховым рискам не должен превышать 20 процентов собственных средств страховщика.

Кроме того, повышены минимальные требования к уставному капиталу:

  • для страховых и перестраховочных компаний — не менее 150 миллионов сомов;
  • для организаций, работающих только в перестраховании, — 300 миллионов;
  • для фирм, действующих в свободных экономических зонах и занимающихся перестрахованием, — не менее 100 миллионов;
  • для страховых брокеров — не менее 1 миллиона.

Уставный капитал должен формироваться исключительно в национальной валюте и храниться в коммерческих банках Кыргызстана.

Документ вступает в силу через 10 дней.
