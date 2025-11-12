В Бишкеке задержан еще один подозреваемый в крупном кибермошенничестве, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Ранее в милицию обратился житель Бишкека с заявлением о том, что неизвестные лица, представившись сотрудниками ГКНБ, Нацбанка, Антикоррупционной службы и МВД, обманным путем завладели его деньгами в размере 7 миллионов 500 тысяч сомов.

Фото ГУВД. В Бишкеке задержан еще один участник крупной схемы кибермошенничества

Факт был зарегистрирован по статье 209 Уголовного кодекса КР — «Мошенничество в особо крупном размере».

Ранее оперативники Управления уголовного розыска ГУВД Бишкека задержали нескольких подозреваемых по этому делу. Накануне был задержан еще один фигурант — гражданин С.Н., 1993 года рождения. Его водворили в ИВС.

По данным следствия, задержанный являлся администратором Telegram-канала, через который он координировал противоправную деятельность и участвовал в реализации мошеннических схем.

В настоящее время сотрудники отдела «К» УУР ГУВД Бишкека устанавливают других участников преступной группы.