19:31
USD 87.45
EUR 100.76
RUB 1.08
Общество

ЮНЕСКО учредила Международный день кочевого наследия по инициативе Кыргызстана

6 ноября на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО была единогласно принята инициированная Кыргызстаном резолюция о провозглашении 22 сентября Международным днем кочевого наследия. Об этом сообщили в Национальной комиссии КР по делам ЮНЕСКО.

ЮНЕСКО
Фото ЮНЕСКО. ЮНЕСКО учредила Международный день кочевого наследия

Резолюция направлена на глобальное признание культурного, исторического и социального значения кочевого образа жизни и его вклада в мировое культурное разнообразие и устойчивое развитие.

На заседании документ представил министр культуры, информации и молодежной политики КР Мадрияр Мамбеталиев. По его словам, признание на уровне ЮНЕСКО станет важным шагом для популяризации кочевого наследия и поддержки проектов, связанных с его изучением и передачей будущим поколениям.

По мнению экспертов, учреждение такой даты усилит международный статус Кыргызстана как страны—хранителя кочевой культуры, откроет возможности для развития культурной дипломатии и этнотуризма, а также привлечения внимания к сохранению традиций, ремесел и нематериального наследия, включая эпос «Манас» и игры кочевников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349971/
просмотров: 173
Версия для печати
Материалы по теме
Фильм «Кара Кызыл Сары» режиссера Актана Арыма Кубата удостоен приза ЮНЕСКО
Генсек ОТГ приветствовал решение об учреждении Всемирного дня тюркских языков
Садыр Жапаров поздравил Узбекистан с историческим форумом ЮНЕСКО
В Париже презентуют книгу «Кыргызы» на французском языке
ЮНЕСКО впервые проведет международную конференцию, посвященную Айтматову
Кыргызстан и Китай будут вместе охранять руины древнего городища Ак-Бешим
Дональд Трамп принял решение вывести США из ЮНЕСКО — Белый дом
Кыргызский бешбармак могут внести в Список нематериального наследия ЮНЕСКО
«Гагаринский старт» на Байконуре может стать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО
Госсекретарь поздравил кыргызстанцев с Днем ак калпака
Популярные новости
Света меньше&nbsp;&mdash; тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит Света меньше — тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит
Началось строительство города Асмана&nbsp;&mdash; крупнейшего урбанистического проекта в&nbsp;КР Началось строительство города Асмана — крупнейшего урбанистического проекта в КР
В&nbsp;Кыргызстане изменили правила допуска иностранных автомобилей к&nbsp;эксплуатации В Кыргызстане изменили правила допуска иностранных автомобилей к эксплуатации
В&nbsp;Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;3-5 ноября В Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 3-5 ноября
Бизнес
Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от&nbsp;MegaPay Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от MegaPay
Elite House запускает &laquo;Оранжевую пятницу x4&raquo;&nbsp;&mdash; время теплых цен Elite House запускает «Оранжевую пятницу x4» — время теплых цен
&laquo;Айыл Банк&raquo; представил&nbsp;KP на&nbsp;региональном круглом столе UNEPFI в&nbsp;Брюсселе «Айыл Банк» представил KP на региональном круглом столе UNEPFI в Брюсселе
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: связь премиум-класса и&nbsp;особые условия в&nbsp;KARVEN Тариф Exclusive от MEGA: связь премиум-класса и особые условия в KARVEN
6 ноября, четверг
19:21
Не более двух часов. Как не деградировать в соцсетях — психиатр Не более двух часов. Как не деградировать в соцсетях —...
19:05
Журнал People назвал актера Джонатана Бейли самым сексуальным мужчиной в мире
18:55
ЮНЕСКО учредила Международный день кочевого наследия по инициативе Кыргызстана
18:40
Тендер на строительство Кара-Кечинской ТЭC признан несостоявшимся
18:30
7 ноября: где в Бишкеке отключат свет