В Нарынской области закрыли перевал Кында до весны

В Нарынской области закрыт для проезда перевал Кында на автодороге Ат-Баши – Кында – Торугарт. Как сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций, движение на участке с 65-го по 73-й километр ограничено с 6 ноября до 1 апреля 2026 года.

Причиной закрытия стала высокая лавиноопасность и неблагоприятные погодные условия в зимний период.

В ведомстве отметили, что в ближайшие дни ожидается закрытие перевала Калмак–Ашуу. Ранее на зимний сезон были закрыты перевалы Кара-Буура и Сары-Кыр в Джалал-Абадской области.

Дорожные службы установили предупреждающие знаки и призывают водителей заранее планировать маршруты и учитывать сезонные ограничения.