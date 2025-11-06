Мифы о госзакупках лекарств развенчали в «Кыргызфармации»

Государственные закупки лекарственных средств — одна из наиболее часто обсуждаемых тем. Вокруг нее существует множество мифов. Государственное предприятие «Кыргызфармация» озвучило самые распространенные заблуждения.

Миф № 1: Все закупается по завышенным ценам.

Правда: Согласно законодательству, все закупки проходят через обязательный рыночный мониторинг. ГП анализирует цены минимум от трех поставщиков, сравнивает с предыдущими закупками, рынком ЕАЭС и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Закупка без анализа цен невозможна.

Миф № 2: Государство закупает неизвестно у кого.

Правда: Закупки проходят только у легальных компаний, имеющих право поставки на территорию Кыргызстана. С каждым годом доля прямых контрактов с заводами-производителями увеличивается.

Миф № 3: Закупают не то, что нужно.

Правда: Перечень препаратов формируется не «Кыргызфармацией», а медицинскими организациями. Именно они подают заявки. Затем списки утверждают Минздрав и Фонд обязательного медицинского страхования. ГП закупает только то, что официально утверждено.

Миф № 4: Все решается вручную, непрозрачно.

Правда: С 2024 года внедряется цифровая платформа Kyrgyzpharm.med.kg. Через нее отслеживаются все этапы:

Читайте по теме Почему «Кыргызфармация» не успевает вовремя поставить лекарства в больницы

подача заявки;

утверждение;

закупка;

поставка;

складской учет.

Каждая партия — под контролем. Все фиксируется.

Миф № 5: «Кыргызфармация» — это просто посредник.

Правда: «Кыргызфармация» — это системообразующее звено в национальной цепочке обеспечения.

Госпредприятие:

контролирует весь цикл централизованных поставок;

внедряет международные стандарты (GDP);

развивает логистику и цифровые процессы.

Отметим, что в адрес «Кыргызфармации» неоднократно звучала критика из-за отсутствия тех или иных препаратов, задержки поставок и так далее.