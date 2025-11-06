В городе Ош ректоров вузов призвали не вмешиваться в предвыборную агитацию

Полномочный представитель президента в Ошской области Эльчибек Джантаев провел встречу с ректорами вузов и напомнил им о необходимости сохранять нейтралитет в период выборов. Об этом сообщает пресс-служба представительства.

По ее данным, Эльчибек Джантаев подчеркнул, что в образовательных учреждениях должны строго соблюдаться принципы беспристрастности и законности. Он заявил, что госслужащие, преподаватели и сотрудники вузов не должны участвовать в агитационных процессах и использовать служебное положение в интересах отдельных кандидатов.

«Учебные заведения вне политики. Недопустимо, чтобы стены вузов превращались в площадку для агитации», — отметил полпред.

Также подчеркнуто, что факты давления на студентов, принуждения к участию в политических мероприятиях или использования ресурсов вузов в интересах предвыборных кампаний будут рассматриваться как нарушение закона.