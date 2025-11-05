17:12
Общество

В Бишкеке прошел рейд по контролю продажи рассыпного угля

В Бишкеке прошел рейд по контролю за соблюдением запрета на продажу и использование рассыпного угля. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды.

В рамках рейда проверили угольные склады на улице Мурманской, дали разъяснения и вынесли предупреждения в части недопущения продажи мелкого и пылевидного угля. Кроме того, провели информационно-разъяснительную работу.

Антимонопольная служба провела мониторинг цен на угольных торговых точках и приняла соответствующие меры по недопущению необоснованного повышения цен.

Мероприятие скоординировало Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора. В нем приняли участие представители Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики, Министерства энергетики и регионального управления.
