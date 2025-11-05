15:37
Общество

В Бишкеке выявлено 3,4 тысячи литров нелегального моторного масла

Сотрудники Государственной налоговой службы обнаружили крупную партию моторного масла без акцизных марок во время рейда в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, проверка проводилась в одном из складских помещений Первомайского района столицы. В ходе осмотра обнаружено 170 канистр моторного масла общим объемом 3 тысячи 400 литров, а также 75 радиаторов без сопроводительных документов.

Предварительно установлено, что товар хранился для последующей реализации.

По факту составлены акты. Материалы переданы правоохранительным органам для дальнейшего разбирательства.
