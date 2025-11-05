10:58
У гостиницы Jannat Resort выявили и снесли незаконную постройку на берегу реки

В Чуйской области выявлен незаконно построенный объект рядом с гостиницей Jannat Resort. Проверку провело региональное управление Государственного департамента архитектурно-строительного контроля при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР.

Основанием для проверки стало обращение Чуйской областной прокуратуры. В ходе инспекции выяснилось, что на берегу реки Аламедин возведена легкая конструкция — шатер, построенный без проектной документации и разрешительных документов.

Компания «МАБ-БУЛА», осуществлявшая строительство, получила предписание устранить нарушения. Впоследствии незаконный объект был демонтирован владельцами добровольно.

В ведомстве напомнили, что при возведении любых объектов необходимо строго соблюдать градостроительные нормы и требования законодательства.
