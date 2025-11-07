В Бишкеке 7 ноября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +9 градусов.

В Кыргызстане сегодня рабочий день.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.00 — улица Кольбаева, дома № 12, 14, 16, 18, 21 А;

9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Кут, Каркыра), «Ак-Орго» (улицы Таш-Рабат, Кыбыла), село Нижняя Ала-Арча (переулок Советский, улицы Коллекторная, Панфилова);

9.00-13.00 — отрезки проспекта Дэн Сяопина, улиц Волковой, Владимирской, 9 Января, Брестской;

9.00-16.00 — улица Мессароша, дом № 96;

13.30-16.00 — жилмассив «Умут», село Пригородное (улица Маяков).

Памятные даты

Дни истории и памяти предков в Кыргызстане

Фото www.litdg.ru. Монумент в память о погибших в ходе трагических событий 1916 года

В Кыргызстане 7 и 8 ноября объявлены Днями истории и памяти предков. Указ об этом подписал президент 26 октября 2017 года.

«В целях объективной исторической оценки национально-освободительного восстания и трагических событий 1916-го, Февральской и Октябрьской революций 1917 года, уроков и наследия советского периода развития, последствий политических репрессий XX века, а также отдавая дань памяти предкам, постановляется объявить 7 и 8 ноября ежегодно отмечаемыми Днями истории и памяти предков», — говорится в документе.

С 2025 года эти дни стали рабочими.

День информации и печати Кыргызстана

Фото open.kg

Профессиональный праздник всех работников средств массовой информации, радио и телевидения, полиграфии, издательств, книжной торговли Кыргызстана — День информации и печати — установлен постановлением правительства республики от 1 ноября 1993 года.

В этот день, 7 ноября 1924-го, в Ташкенте вышел в свет первый номер национальной газеты «Эркин Тоо». С лета 1925 года она начала издаваться в Пишпеке. Как первое издание на кыргызском языке газета внесла огромный вклад в борьбу за ликвидацию безграмотности, сыграла большую роль в проведении просветительской работы, развитии художественной литературы и журналистики.

С 20 августа 1927-го газета переименована в «Кызыл Кыргызстан», позже — в «Советтик Кыргызстан», а с 1991 года — в «Кызыл туусу».

Совершен первый рейс по воздушному пути Фрунзе — Рыбачье — Пржевальск

Фото ЦГА КФФД КР. Первый аэропорт Кыргызстана

В 1933-м открыли первую кыргызскую авиалинию.

Первый полет приурочили к 16-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, и прошел он по маршруту Фрунзе — Рыбачье — Пржевальск. На борту самолета У-2 было всего два человека — летчик Николай Иеске и авиатехник Евгений Балакша.

Они совершили первый перелет через горные хребты Кунгей и Киргизский на высоте 3,5 тысячи метров, тем самым определив возможность прохождения через перевалы и открытия новой трассы. Позже самолет стал курсировать по маршруту ежедневно.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Аалы Токомбаев

Фото из интернета. Поэт Аалы Токомбаев

Родился 7 ноября 1904 года. Советский кыргызский писатель и поэт. Народный поэт Киргизии (1945), академик Академии наук Киргизской ССР (1954), Герой Социалистического Труда (1974). Один из зачинателей кыргызской литературы.

Первое стихотворение опубликовано 7 ноября 1924-го. Стоял у истоков кыргызской профессиональной литературы. В 1930-е годы заявил о себе как мастер лирико-романтической прозы. Написал повести «Раненое сердце», «Тайна мелодии», «Днестр впадает в глубокое море», завершил работу над поэмой «Своими глазами».

В конце 1950-х заново переработал свой роман в стихах «Перед зарей», ставший одним из крупных произведений современной отечественной литературы.

В 1967 году за этот роман поэт удостоен Государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула Сатылганова.

Фото 24.kg. В 1995 году в Бишкеке установили памятник Аалы Токомбаеву

Благодаря Аалы Токомбаеву, в литературный обиход вошли различные жанры поэзии: агитационные марши, послания, сонеты, элегии, сатира.

Умер 19 июня 1988-го.

Родился академик Курман-Гали Каракеев

Фото из интернета. Курман-Гали Каракеев

Родился 7 ноября 1913 года в селе Курменты Иссык-Кульской области. Доктор исторических наук, профессор, академик НАН КР, лауреат Государственной премии в области науки и техники, заслуженный деятель науки КР.

Под началом Курман-Гали Каракеева составлена геологическая карта прогнозирования месторождений и залежей редкоземельных элементов в республике. При непосредственном участии ученого вышли четыре тома истории Киргизской ССР.

Он известен как автор ряда фундаментальных работ в сферах культурного строительства, истории науки, а также в изучении этапов становления кыргызского государства новейшего времени.

Автор более 300 работ, в том числе 8 монографий, книг и брошюр по разнообразной тематике.

Под руководством Курман-Гали Каракеева защищено 20 докторских и кандидатских диссертаций.

Умер 13 ноября 2012-го.

Родилась оперная певица Сайра Киизбаева

Фото из интернета. Сайра Киизбаева

Родилась 7 ноября 1917 года в селе Токольдош. Оперная певица (лирико-драматическое сопрано), педагог.

Работала на сцене до 1972-го. Исполняла ведущие партии в национальных операх. Первая кыргызская певица, выступавшая в партиях классического репертуара. Исполняла их на кыргызском и русском языках. Репертуар включал арии из опер, несколько сотен романсов и песен.

Фото www.operaballet.lg.kg. Сцена из оперы «Айчурек», 1954 год

В 1959 году дебютировала в качестве режиссера в опере Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй».

Депутат Верховного Совета Киргизской ССР пяти созывов.

Умерла 11 октября 1988-го.

Родилась Майрамкан Абылкасымова

Фото из интернета. Майрамкан Абылкасымова

Родилась 7 ноября 1936 года в селе Алмалуу. Народный поэт Киргизской ССР.

Публикуется с 1952-го. Дебютный поэтический сборник (стихи для детей) «Маленьким друзьям» («Кичинекей досторго») вышел в 1961 году. За поэму «Говорит памятник» («Эстелик сүйлөйт», 1962) и сборник «Веру в сердце храню» («Ишеним дайым жүрөктө», 1968) в 1970-м удостоена премии Ленинского комсомола.

В 1984 году сборник стихотворений «Гүлдөр суу сурайт» («Цветы просят воды») отмечен Государственной премией Киргизской ССР имени Токтогула Сатылганова.

Многие произведения Майрамкан Абылкасымовой переведены на русский, украинский, казахский, болгарский, монгольский, немецкий, польский и французский языки.