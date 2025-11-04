Германия наращивает импорт нефти из Казахстана, поставки выросли на четверть за месяц, пишет DW.

Через систему трубопроводов «Дружба» в ФРГ в октябре транспортировано 225 тысяч тонн нефти — на 25 процентов больше, чем в сентябре, сообщили в «КазТрансОйл».

Казахстан начал поставки нефти в Германию по системе «Дружба» в 2023 году. В 2024 году было экспортировано 1,5 миллиона тонн сырья. По итогам 2025 года Казахстан рассчитывает поставить в Германию 1,7 миллиона тонн нефти, а в перспективе нарастить объемы до 2,5 миллиона тонн в год.