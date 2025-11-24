Возрождение Шелкового пути: Центральная Азия должна стать территорией мира

Центральная Азия переживает период серьезных трансформаций. Появляются как перспективы, так и новые риски. Поэтому идеи укрепления добрососедства в регионе становятся особо актуальными. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров неоднократно предлагал международному сообществу и тюркскому миру объединиться в различные платформы и выступать единым фронтом.
На фоне предложений главы КР политологи, государственные и общественные деятели на одном из круглых столов высказали мнения об инициативе Садыра Жапарова по созданию платформы «Центральная Азия — территория мира».
Эксперт отдела внешней политики администрации президента Айбек Тилебалиев:
— Сегодня в разных уголках мира продолжаются или вспыхивают новые вооруженные конфликты и войны, а между ведущими державами и геополитическими центрами нарастает напряжение. Поэтому создание такой региональной платформы актуально и жизненно необходимо.
Выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2025 года, президент нашей страны заявил, что сегодня границы между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном — это границы дружбы, торговли и сотрудничества.
Для укрепления мира в Центральной Азии необходимо продолжить работу по раскрытию потенциала регионального партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Доктор исторических наук, профессор Дипломатической академии МИД Зайнидин Курманов:
— Наш регион был центром пересечения культур, торговых путей, научных школ. Здесь формировались идеи, которые оказывали влияние далеко за пределами Великой Степи и Шелкового пути. Сегодня мы вновь обращаемся к этим истокам, чтобы увидеть в них опору для будущего.
Первоначально о нашем регионе говорили как о тупиковой части планеты: мол, нет выходов на морские пути, на океаны. И мы как гнили, так и должны были продолжать загнивать.Зайнидин Курманов
Хотя история доказывает, что Центрально-Азиатский регион был одно время мостом, который соединял два мира и сыграл огромную роль в развитии мировой цивилизации. Это был не только торговый узел, здесь шел обмен культурными достижениями и знаниями.
Были и негативные моменты. Все хотели контролировать эту золотую жилу, поэтому здесь шли бесконечные войны. В конечном счете нашествия Чингисхана и Тамерлана поставили окончательную точку в развитии региона.
Политолог, эксперт в области международных отношений Эдил Осмонбетов:
— За последние 35 лет крупные державы начали изучать и оценивать регион, но они далеки от реальности, потому что через свои идеологические установки и политические взгляды невозможно понять суть Центральной Азии. Регион находится на стыке Китая, России, западного мира, и мы не должны стать ареной для военных действий.
Лидеры западных стран стали вести с нами диалог, такого внимания раньше не было. С одной стороны, это хорошо, с другой — порождает дополнительные риски, потому что мы должны понимать: вторая проблема — это угроза безопасности, терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков, организованная преступность, ну и, конечно, вопрос Афганистана. Государство с 2021 года в непонятном состоянии. Конечно, есть неформальные контакты, но в любом случае Афганистан влияет на Центральную Азию и ее безопасность.
Не стоит забывать и о водном кризисе, который ожидается в ближайшее время. Если климат меняется, температура растет, ледники тают, то впоследствии вода будет большой проблемой для всех республик Центральной Азии, особенно для Казахстана и Узбекистана.
Есть геоэкономические вызовы. Например, у Казахстана это связано с нефтью. Ведь уже наметились долгосрочные глобальные тренды отказа от ископаемого топлива.
Завотделом Центральной Азии Первого политического департамента МИД Алмазбек Асанбаев:
— Регион, когда-то являвшийся перекрестком цивилизаций, сегодня вновь становится ключевым узлом евразийской связанности. Раньше Центральная Азия рассматривалась как геополитический объект влияния внешней геополитики. Сегодня регион формирует собственную повестку, координирует позиции и начинает выступать в новой системе как осмысленный актор.
На протяжении десятилетий наши государства развивались автономно друг от друга, а региональный уровень воспринимался как второстепенный. Сейчас происходит обратный процесс. Значение региона возрастает как для самих его стран, так и для внешних партнеров.Алмазбек Асанбаев