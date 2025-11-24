Возрождение Шелкового пути: Центральная Азия должна стать территорией мира

Центральная Азия переживает период серьезных трансформаций. Появляются как перспективы, так и новые риски. Поэтому идеи укрепления добрососедства в регионе становятся особо актуальными. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров неоднократно предлагал международному сообществу и тюркскому миру объединиться в различные платформы и выступать единым фронтом.

На фоне предложений главы КР политологи, государственные и общественные деятели на одном из круглых столов высказали мнения об инициативе Садыра Жапарова по созданию платформы «Центральная Азия — территория мира».

Эксперт отдела внешней политики администрации президента Айбек Тилебалиев:

— Сегодня в разных уголках мира продолжаются или вспыхивают новые вооруженные конфликты и войны, а между ведущими державами и геополитическими центрами нарастает напряжение. Поэтому создание такой региональной платформы актуально и жизненно необходимо.

Фото 24.kg. Книга президента Садыра Жапарова как ориентир для экспертов

Выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2025 года, президент нашей страны заявил, что сегодня границы между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном — это границы дружбы, торговли и сотрудничества.

Как известно, главной внешнеполитической задачей Кыргызстана является обеспечение благоприятных условий для развития нашей страны. Очевидно, что это невозможно без решения пограничных вопросов с соседями. Политическая воля Садыра Жапарова и глав соседних государств привела к их мирному урегулированию с Таджикистаном и Узбекистаном. Это позволит обеспечить долгосрочный мир в регионе.

Для укрепления мира в Центральной Азии необходимо продолжить работу по раскрытию потенциала регионального партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Доктор исторических наук, профессор Дипломатической академии МИД Зайнидин Курманов:

— Наш регион был центром пересечения культур, торговых путей, научных школ. Здесь формировались идеи, которые оказывали влияние далеко за пределами Великой Степи и Шелкового пути. Сегодня мы вновь обращаемся к этим истокам, чтобы увидеть в них опору для будущего.

Первоначально о нашем регионе говорили как о тупиковой части планеты: мол, нет выходов на морские пути, на океаны. И мы как гнили, так и должны были продолжать загнивать. Зайнидин Курманов

Хотя история доказывает, что Центрально-Азиатский регион был одно время мостом, который соединял два мира и сыграл огромную роль в развитии мировой цивилизации. Это был не только торговый узел, здесь шел обмен культурными достижениями и знаниями.

Были и негативные моменты. Все хотели контролировать эту золотую жилу, поэтому здесь шли бесконечные войны. В конечном счете нашествия Чингисхана и Тамерлана поставили окончательную точку в развитии региона.

Великий шелковый путь прекратил существование, что нанесло сильнейший удар по экономике и возможностям развития человеческой цивилизации. Радует, что восстанавливается транспортный маршрут во многом благодаря китайской концепции «Один пояс — один путь», который приобретает новые очертания и новые возможности.

Политолог, эксперт в области международных отношений Эдил Осмонбетов:

— За последние 35 лет крупные державы начали изучать и оценивать регион, но они далеки от реальности, потому что через свои идеологические установки и политические взгляды невозможно понять суть Центральной Азии. Регион находится на стыке Китая, России, западного мира, и мы не должны стать ареной для военных действий.

Лидеры западных стран стали вести с нами диалог, такого внимания раньше не было. С одной стороны, это хорошо, с другой — порождает дополнительные риски, потому что мы должны понимать: вторая проблема — это угроза безопасности, терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков, организованная преступность, ну и, конечно, вопрос Афганистана. Государство с 2021 года в непонятном состоянии. Конечно, есть неформальные контакты, но в любом случае Афганистан влияет на Центральную Азию и ее безопасность.

Не стоит забывать и о водном кризисе, который ожидается в ближайшее время. Если климат меняется, температура растет, ледники тают, то впоследствии вода будет большой проблемой для всех республик Центральной Азии, особенно для Казахстана и Узбекистана.

Есть геоэкономические вызовы. Например, у Казахстана это связано с нефтью. Ведь уже наметились долгосрочные глобальные тренды отказа от ископаемого топлива.

Завотделом Центральной Азии Первого политического департамента МИД Алмазбек Асанбаев:

— Регион, когда-то являвшийся перекрестком цивилизаций, сегодня вновь становится ключевым узлом евразийской связанности. Раньше Центральная Азия рассматривалась как геополитический объект влияния внешней геополитики. Сегодня регион формирует собственную повестку, координирует позиции и начинает выступать в новой системе как осмысленный актор.

На протяжении десятилетий наши государства развивались автономно друг от друга, а региональный уровень воспринимался как второстепенный. Сейчас происходит обратный процесс. Значение региона возрастает как для самих его стран, так и для внешних партнеров. Алмазбек Асанбаев

Новый формат консультативных встреч на уровне глав государств Центральной Азии играет ключевую роль для обсуждения стратегических вопросов без участия внешних посредников. Страны региона начали понимать, что стабильный сосед усиливает, а не ослабляет собственную безопасность.