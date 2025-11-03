Глава кабмина высоко оценил работу Налоговой и Таможенной служб Кыргызстана

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев отметил успешную работу ГТС и ГНС, подчеркнув, что оба ведомства перевыполнили план по доходам. Об этом сообщил руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков.

По его словам, глава кабмина выразил личную благодарность сотрудникам служб и остановился на проводимых в системе реформах, особенно в направлении цифровизации и упрощения условий для бизнеса.

В качестве примера Адылбек Касымалиев привел внедрение системы онлайн-платежей по QR-коду. За первую неделю ее работы проведено платежей на сумму более 40 миллионов сомов. Нововведение, отметил он, экономит время предпринимателей и делает процесс оказания услуг более оперативным.

Также улучшилась пропускная способность на таможенных пунктах. В частности, через пост «Иркештам» теперь ежедневно проходит более 500 автомобилей, тогда как ранее этот показатель не превышал 150-160 машин.

По словам Дайырбека Орунбекова, такие изменения напрямую способствуют росту таможенных и налоговых поступлений, а также укреплению доходной части государства.