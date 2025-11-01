НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в случае перегрузки подстанций

ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» сообщило о введении временных ограничений мощности потребления электроэнергии в утренние и вечерние часы пик.

По данным компании, с 7.00 до 9.00 и с 18.00 до 21.00 некоторые подстанции работают с перегрузкой.

«В случае регистрации перегрузки на подстанции, для обеспечения ее надежной и стабильной работы мощность на счетчике будет автоматически снижена с 5 киловатт до 3 киловатт. Рекомендуется в указанные часы не использовать одновременно мощные электрические приборы (обогреватель, утюг, стиральную машину и так далее)», — отметили в НЭСК.

Отмечается, что ограничение временное и предусмотрено пунктом 79 «Правил пользования электрической энергией», а также договором, заключенным между предприятием и потребителями.