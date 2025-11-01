Форум в Бишкеке: директора школ Кыргызстана и России обсудили пути интеграции

В Бишкеке завершился III Форум руководителей школ с участием 273 директоров школ Кыргызстана и 20 школ России. В рамках форума состоялась стратегическая сессия «Побратимство школ России и Кыргызстана», организованная АНО «Евразия» на площадке Евразийского центра русского языка и культуры.

Как сообщили организаторы, руководители образовательных учреждений двух стран обсудили создание единой дорожной карты взаимодействия школ-побратимов.

Отмечается, что этот документ станет важным инструментом для систематизации совместных инициатив, обмена опытом и ресурсами, а также для выстраивания долгосрочного и продуктивного партнерства.

«Участники стратегической сессии подчеркнули: важно, чтобы побратимство не стало формальностью, а превратилось в живой, действующий механизм обмена учениками, педагогами и лучшими практиками», — отметили организаторы мероприятия.

Руководитель департамента образовательных программ АНО «Евразия» Екатерина Дынник сообщила, что организация будет сопровождать реализацию дорожной карты и оказывать необходимую поддержку школам.

«Наша цель — сделать пилотный проект успешным, чтобы накопленный опыт стал основой для формирования единого образовательного пространства России и Кыргызстана и дальнейшего развития евразийского сотрудничества в сфере образования», — отметила Екатерина Дынник.











В сентябре 2024 года АНО «Евразия» и кабинет министров КР подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках сотрудничества был запущен масштабный проект «Узнай Евразию. Кыргызстан». Кроме того, организация передала 100 автобусов в отдаленные районы страны, чтобы дети могли с комфортом добираться до своих школ.