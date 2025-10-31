В Бишкеке зафиксировано превышение норм загрязнения воздуха до 2,3 раза

В период с 24 по 30 октября 2025 года в Бишкеке наблюдалось превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе до 2,33 раза, сообщает Кыргызгидромет.

По данным ведомства, мониторинг проводился на стационарных постах наблюдения, где измеряются уровни содержания пыли, диоксида азота (NO₂), диоксида серы (SO₂), оксида углерода (CO) и формальдегида.

Среднесуточные показатели превысили санитарно-гигиенические нормы:

по диоксиду азота — в 1,75 раза;

по формальдегиду — в 2,33 раза;

по взвешенным частицам PM₁₀ — в 1,8 раза;

по взвешенным частицам PM₂.₅ — в 1,2 раза.

Специалисты предупреждают, что повышенные концентрации загрязняющих веществ могут негативно сказаться на здоровье жителей, особенно детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями органов дыхания.