В Бишкеке пройдут Дни венгерского кино

Посольство Венгрии в Бишкеке приглашает зрителей посетить Дни венгерского кино, которые пройдут 3-5 ноября и 10 ноября 2025 года.

В программе Дней кино — жемчужины венгерского кинематографа, картины признанных режиссеров, основанные на реальных событиях и судьбах, рассказывающие об истории Венгрии, и воспоминания героев.

Кинопоказы пройдут в Кыргызском государственном университете имени Ишеналы Арабаева и Кыргызской государственной медицинской академии имени Исы Ахунбаева.

Фото посольства Венгрии в КР. Дни кино

Программа показов:

3 ноября в 17.00 — открытие Дней венгерского кино

Фильм — лауреат гран-при Каннского кинофестиваля 1984 года «Дневник для моих детей». Режиссер — Марта Месарош. Показ пройдет в КГУ имени Ишеналы Арабаева.

4 ноября в 17.00

«Дневник для моих любимых» (1987), режиссер — Марта Месарош. Фильм — серебряный призер 37-го Берлинского кинофестиваля.

5 ноября в 17.00

Историческая драма «Земмельвейс» (2023). Режиссер — Лайош Колтаи.

10 ноября в 15.00

Фильм «Земмельвейс». Показ пройдет в КГМА имени Исы Ахунбаева.

Вход на сеансы свободный.