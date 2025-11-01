18:59
Общество

Минтруда утвердило стандарт услуг по трудоустройству кыргызстанцев за рубежом

Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики утвердило новый стандарт госуслуг по содействию в трудоустройстве граждан за рубежом. 

Теперь поиск и направление граждан Кыргызстана на официальную работу за границей в рамках госпрограмм, межправительственных и международных соглашений будет проводиться по единым правилам и с соблюдением утвержденных процедур.

Оказывать услугу будет Центр трудоустройства граждан за рубежом при Минтруда КР. Согласно документу, ведомство обязано обеспечить прозрачность всех этапов отбора, оформления документов и выезда трудовых мигрантов. Также центр должен повысить качество обслуживания и упростить процедуры, связанные с трудоустройством за границей.
