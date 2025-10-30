Британский туроператор включил Кыргызстан в список перспективных направлений

Британцы начали заранее планировать отпуска — по данным Google Trends, за последний квартал количество поисковых запросов в Великобритании по фразе «отпуск 2026» выросло на 78 процентов. Об этом сообщает Selling Travel.

На фоне растущего интереса к новым маршрутам и необычным впечатлениям британский туроператор Wild Frontiers, специализирующийся на приключенческих турах, представил список направлений, которые, по прогнозам, станут популярными в 2026 году.

В число 16 направлений, которые, по мнению туроператора, привлекут внимание туристов, вошли:

Кыргызстан, Ирак, Танзания, Южная Корея, Египет, Шри-Ланка, Турция, Япония, Оман, Южная Америка (Чили, Аргентина и Патагония), Кашмир (Индия), Грузия, Саудовская Аравия, Алжир, Пакистан и Эквадор.

Как отмечается, количество бронирований туров в Кыргызстан выросло более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.

Рост интереса связан с проведением Всемирных игр кочевников в 2026 году, которые состоятся с 31 августа по 6 сентября. Мероприятие, посвященное традиционным видам спорта и культуре Центральной Азии, по словам компании, привлечет внимание к уникальной природе и богатым кочевым традициям страны.

«Переполненность популярных туристических мест остается одной из самых серьезных проблем отрасли, поэтому приятно видеть, что все больше людей ищут новые, менее очевидные направления. Изучение менее посещаемых регионов не только снижает нагрузку на переполненные популярные места, но и приносит значительную экономическую пользу развивающимся направлениям», — заявила генеральный директор Wild Frontiers Клэр Тобин.